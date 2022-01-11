Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям з лютого

Кошти на це виділила держава, а також МВС отримало за рахунок акцизів з алкоголю.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року.

"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра. Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи. Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати", – цитує очільника МВС його пресслужба.

Він зазначив, що у держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат правоохоронцям передбачено додаткових 2,8 млрд грн, із них на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн.

Окрім того, президент доручив урядові збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Монастирський наголосив, що підвищення передбачене не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

"Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", – пояснив голова МВС.

Окрім цього, вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нагадаємо, у червні 2021 року тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати. Раніше Геращенко говорив, що низькі зарплати призвели до того, що недокомплект патрульної поліції в Києві сягає 50%.

У вересні керівник МВС Денис Монастирський заявив, що вимагатиме підвищення зарплат поліцейським. Міністр розповів, що в Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч гривень, з надбавками та виплатами за вислугу років.

У грудні в соцмережах почали поширювати обурення правоохоронців через низькі зарплати.