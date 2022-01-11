​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям з лютого

Кошти на це виділила держава, а також МВС отримало за рахунок акцизів з алкоголю.

Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям з лютого
Голова МВС Денис Монастирський
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року.

"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра. Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи. Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати", – цитує очільника МВС його пресслужба.

Він зазначив, що у держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат правоохоронцям передбачено додаткових 2,8 млрд грн, із них на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн.

Окрім того, президент доручив урядові збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Монастирський наголосив, що підвищення передбачене не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

"Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", – пояснив голова МВС.

Окрім цього, вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нагадаємо, у червні 2021 року тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати. Раніше Геращенко говорив, що низькі зарплати призвели до того, що недокомплект патрульної поліції в Києві сягає 50%.

У вересні керівник МВС Денис Монастирський заявив, що вимагатиме підвищення зарплат поліцейським. Міністр розповів, що в Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч гривень, з надбавками та виплатами за вислугу років.

У грудні в соцмережах почали поширювати обурення правоохоронців через низькі зарплати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також