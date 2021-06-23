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МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати

Таксисти і маршрутники заробляють більше, не ризикуючи життям і здоров'ям.

МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Фото: Укрінформ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати.

Про це він сказав на пресконференції в середу, 23 червня.

"У нас величезна проблема з плинністю кадрів. Молоді хлопчики-дівчатка приходять в поліцію, йдуть працювати патрульними. А це дуже неприємна робота, можна приїхати на сімейну сварку, як це було місяць тому в Чернігові, а там чоловік убив свою жінку і кидається з сокирою на патрульних. Патрульні відкривають вогонь і вбивають людину на законних підставах. Але у них стрес. Вони вбили людину, отримуючи лише 13,5 тисяч гривень. Чи справедлива ця зарплатня? Ні, несправедлива", - сказав він.

За його словами, середня зарплата в поліції становить лише 15 тисяч гривень, і це у 4-5 разів менше в порівнянні з НАБУ чи ДБР. 

"От зараз ДБР оголосило конкурс на 150 місць. Середня зарплата - 60 тисяч гривень, і у нас поліцейські масово пишуть рапорти і йдуть працювати в ДБР. І я їх розумію - різниця в чотири рази. Це нормально?" - обурився Геращенко.

"Ми хотіли б, щоб у нас працювали всі поліцейські з вищою освітою, щоб вони не думали про будь-які приводи для корупції, але давайте звернемо увагу: яка заробітна плата у поліцейських? Середня заробітна плата в поліції - ледь-ледь доходить до 15 тисяч гривень. А ризик, який несуть поліцейські, - це можливість загинути чи отримати шкоду для здоров'я. А які зарплати на ринку праці? В Києві водій маршрутки заробляє мінімум 20 тисяч гривень. Таксисти заробляють 20 і більше тисяч гривень, не ризикуючи життям", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко говорив, що низькі зарплати призвели до того, що недокомплект патрульної поліції в Києві сягає 50%.

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