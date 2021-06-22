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Президент Грузії прибула в Україну з візитом

23 червня Зурабішвілі зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Президент Грузії прибула в Україну з візитом
Фото: facebook/zurabishvilisalome

Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Він також опублікував фото з аеропорту.

Раніше в пресслужбі Офіса президента повідомляли, що в середу, 23 червня, Зурабішвілі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

"23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі президенти проведуть пресконференцію.

Нагадаємо, візит президентки Грузії до Києва переносили двічі. Наприкінці листопада 2019 року повідомлялося, що Зурабішвілі відклала запланований візит на прохання української сторони. Візит перенесли на 2020-й.

У березні 2020-го президентка Грузії скасувала всі закордонні візити через коронавірус.

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