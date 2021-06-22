Президентка Грузії завтра прибуде до Києва

23 червня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відвідає Україну.

Про це повідомляє Грузія онлайн з посиланням на інформацію адміністрації президента Грузії.

"У рамках візиту президент Грузії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі пройдуть віч-на-віч та у розширеному складі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Зурабішвілі відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади.

На сайті українського президента інформації про візит грузинської колеги нараді немає.

Нагадаємо, візит президентки Грузії до Києва переносили двічі. Наприкінці листопада 2019 року повідомлялося, що Зурабішвілі відклала запланований візит на прохання української сторони. Візит перенесли на 2020-й.

У березні 2020-го президентка Грузії скасувала всі закордонні візити через коронавірус.