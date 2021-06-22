У столиці Данії невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в кольори російського прапора.

Про це повідомляє посольство України у Данії.

"Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - сказано в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Фото: facebook.com/UkrEmbassyDK

У посольстві категорично засудили цей прояв вандалізму і назвали його провокацією проти України.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Посольство України звернулося до правоохоронних органів Данії з вимогою розпочати негайне розслідування та покарати винних.

Додамо, що на Євро-2020 збірна Росії розгромно програла Данії - 4:1 і вибула з чемпіонату.