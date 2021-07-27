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На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві чоловік знищив усі чорнобривці з квітників

Національний музей Революції Гідності звернувся до керівництва Нацполіції та МВС.

У центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні вночі невідомий знищив висаджені у квітниках чорнобривці.

Про це повідомляють у соцмережах.

"Черговий акт вандалізму на Алея Героїв Небесної Сотні  в Києві. Близько 2-ї ночі невідомий демонстративно знищив висаджені у квітниках чорнобривці. Патрульна поліція зупинила зловмисника", - написала волонтерка Юлія Цепун.

Національний музей Революції Гідності звернувся до керівництва Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ щодо негайного розслідування і покарання зловмисників.

Фото: facebook.com/JuliaTsepun

Фото: facebook.com/JuliaTsepun

Столичні поліцейські встановили чоловіка, який пошкодив клумби, повідомляється на сайті Нацполіції в Києві.

Для з’ясування обставин інциденту його доставили до відділку. Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Нагадаємо, у серпні минулого року нетверезий водій на Lexus зніс квітники на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

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