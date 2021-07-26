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Радницю ректора столичного вишу спіймали на "торгівлі" дипломами

Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Радницю ректора столичного вишу спіймали на "торгівлі" дипломами
Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти - радниця ректора за хабарі "гарантувала" одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Посадовицю затримали в Києві під час отримання  чергової частини неправомірної вигоди. За даними слідства, за хабарі вона обіцяла відрахованим студентам сприяння у поновленні та одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми.

Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Фото: ssu.gov.ua

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Нагадаємо, професор Рівненської медакадемії вимагав за вступ 33 тис. грн хабаря.

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