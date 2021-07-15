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Професор Рівненської медакадемії вимагав за вступ 33 тис. грн хабаря

Учора його затримали правоохоронці.

Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі в розмірі 33 тис. грн. За ці гроші науковець обіцяв допомогти вступити на навчання до вишу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили неправомірну діяльність професора. Учора, 14 липня, останнього затримали на вулиці Привокзальній в Рівному.

"Професор кафедри, кандидат педагогічних наук, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими службовими особами вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду за сприяння у вступі на навчання абітурієнту на державну форму навчання", - повідомляє пресслужба обласної поліції.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Професорові медакадемії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, в червні на Сумщині полковника зі спільницею затримали за підозрою у вимаганні хабаря за зарахування дитини до ліцею Державної прикордонної служби України.

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