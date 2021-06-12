Полковника зі спільницею підозрюють у вимаганні хабаря за вступ до ліцею прикордонників

На Сумщині затримали двох осіб за підозрою у вимаганні хабаря за зарахування дитини до ліцею Державної прикордонної служби України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Полковник, посадова особа Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка та його спільниця “вимагали та отримали від громадянки неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США”.
Обох зловмисників, після отримання ними хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Неправомірні кошти вилучено.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжних заходів.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, директора Інституту рибного господарства НААН затримали за хабар. Згідно з матеріалами слідства, керівник інституту вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, бізнесмен нібито мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця.