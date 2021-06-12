Полковника зі спільницею підозрюють у вимаганні хабаря за вступ до ліцею прикордонників

На Сумщині затримали двох осіб за підозрою у вимаганні хабаря за зарахування дитини до ліцею Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Полковник, посадова особа Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка та його спільниця “вимагали та отримали від громадянки неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США”.

Фото: ДПСУ

Обох зловмисників, після отримання ними хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Неправомірні кошти вилучено.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжних заходів.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, директора Інституту рибного господарства НААН затримали за хабар. Згідно з матеріалами слідства, керівник інституту вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, бізнесмен нібито мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця.