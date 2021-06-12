У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
ГоловнаСуспільствоПодії

Полковника зі спільницею підозрюють у вимаганні хабаря за вступ до ліцею прикордонників

Зловмисників затримали.

На Сумщині затримали двох осіб за підозрою у вимаганні хабаря за зарахування дитини до ліцею Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Полковник, посадова особа Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка та його спільниця “вимагали та отримали від громадянки неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США”.

Фото: ДПСУ

Обох зловмисників, після отримання ними хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Неправомірні кошти вилучено.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжних заходів.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, директора Інституту рибного господарства НААН затримали за хабар. Згідно з матеріалами слідства, керівник інституту вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, бізнесмен нібито мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також