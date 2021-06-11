Сума становила від 500 до 1000 доларів у місяць.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало в.о. керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки

На сайті Бюро повідомляється, що йому закидають збирання "данини" з приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями. Сума становила від 500 до 1000 доларів щомісяця.

Епізод, на якому чиновник попався, стосується вимагання у київського власника маршрутних таксі щомісячної оплати у розмірі 700 доларів. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності і не притягувати його до відповідальності за відсутність маршрутних листів.

Фото: dbr.gov.ua

Затримання відбулося під час передачі другої частини хабаря у сумі 500 доларів.

Тепер йому планують повідомити про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).