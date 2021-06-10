Київська облрада збирається взяти кредит на 700 мільйонів гривень

Київська обласна рада збирається взяти 700 мільйонів гривень кредиту. За це рішення проголосували обласні депутати, повідомляє кореспондент LB.ua.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна кредит візьмуть в "Укрексімбанку" для ремонту доріг. Відремонтувати планують ділянки дорожнього покриття на 15 об'єктах.

"Ще не визначено під що конкретно буде взятий кредит. Визначена сума - 700 мільйонів. Ми обговорювали з депутатами і було визначено, що це будуть гроші на дороги. Це 15 доріг, які вже мають фінансування, щоб їх повністю завершити вже цього року хочемо залучити кредитні кошти", - розповів Володін.

Віддавати позику планують протягом 3-5 років в залежності від того, як визначать депутати, - за рахунок дорожньої субвенції, яку область отримає наступного року.

Зазначається, що рішення облради - лише намір взяти кредит. Тепер його повинні схвалити у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, у травні Київ оголосив тендер на капітальний ремонт Хрещатика за 741 млн гривень.

У квітні повідомлялося, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" на будівництво доріг Київщини витратять більше мільярда гривень.