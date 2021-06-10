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Київська облрада збирається взяти кредит на 700 мільйонів гривень

Збираються будувати дороги.

Київська облрада збирається взяти кредит на 700 мільйонів гривень
Фото: Андрій Оленін

Київська обласна рада збирається взяти 700 мільйонів гривень кредиту. За це рішення проголосували обласні депутати, повідомляє кореспондент LB.ua.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна кредит візьмуть в "Укрексімбанку" для ремонту доріг. Відремонтувати планують ділянки дорожнього покриття на 15 об'єктах.

"Ще не визначено під що конкретно буде взятий кредит. Визначена сума - 700 мільйонів. Ми обговорювали з депутатами і було визначено, що це будуть гроші на дороги. Це 15 доріг, які вже мають фінансування, щоб їх повністю завершити вже цього року хочемо залучити кредитні кошти", - розповів Володін.

Віддавати позику планують протягом 3-5 років в залежності від того, як визначать депутати, - за рахунок дорожньої субвенції, яку область отримає наступного року.

Зазначається, що рішення облради - лише намір взяти кредит. Тепер його повинні схвалити у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, у травні Київ оголосив тендер на капітальний ремонт Хрещатика за 741 млн гривень.

У квітні повідомлялося, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" на будівництво доріг Київщини витратять більше мільярда гривень.

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