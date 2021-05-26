Київ оголосив тендер на капітальний ремонт Хрещатика за 741 млн гривень

Планується замінити не тільки асфальт, але й тротуари та комунікації.

Комунальна корпорація "Київавтодор" 24 травня оголосила тендер на капітальний ремонт вулиці Хрещатик з очікуваною вартістю 741 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті "Прозорро".

Мер Києва Віталій Кличко давно говорив про плани відремонтувати Хрещатик. У 2018 році він казав, що вулиця знаходиться у "втомленому" стані і обіцяв, що через рік її буде не впізнати. Але ремонт тоді так і не почався, і пізніше Кличко анонсував масштабний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика вже на 2021 рік.

За умовами тендеру, роботи мають завершитися до кінця 2023 року.

Підрядник повинен буде не тільки замінити асфальт, але й перекласти тротуари, відремонтувати підземні переходи на перехресті з Прорізною і на примиканні до Майдану Незалежності, зробити кілька підйомників для осіб з інвалідністю, змонтувати систему відеоспостереження, відремонтувати колектори та колодязі, висадити каштани тощо.

Нагадаємо, що у 2020 році на Хрещатику замість традиційних каштанів висадили ялівець. Київська влада пояснила, що на вулиці скоро робитимуть ремонт, тому висаджувати великорозмірні дерева до реконструкції немає сенсу.