Судно пройшло під мостом і потім було відбуксоване в безпечне місце.

Ввечері 24 травня на Дніпрі в Києві дрейфувала некерована баржа з краном.

Про це спочатку повідомили в пабліку "Київ Оперативний", а у вівторок, 25 травня, надзвичайну подію підтвердила патрульна поліція.

Судно рухалось за течією у напрямку пішохідного Паркового мосту, збиваючи по дорозі буї.

Поліції довелося евакуювати з мосту людей та тимчасово закрити його.

Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його. Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії.

Пізніше баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.