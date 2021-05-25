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На Дніпрі в Києві дрейфувала і ледь не врізалась у Парковий міст некерована баржа

Судно пройшло під мостом і потім було відбуксоване в безпечне місце.

Ввечері 24 травня на Дніпрі в Києві дрейфувала некерована баржа з краном.

Про це спочатку повідомили в пабліку "Київ Оперативний", а у вівторок, 25 травня, надзвичайну подію підтвердила патрульна поліція.

Судно рухалось за течією у напрямку пішохідного Паркового мосту, збиваючи по дорозі буї.

Поліції довелося евакуювати з мосту людей та тимчасово закрити його.

Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його. Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії.

Пізніше баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.

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