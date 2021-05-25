Весільні каблучки від diamant.ua – ключовий елемент урочистості

Весілля вважається гарним торжеством для двох людей, які закохалися одне в одного. Під час цього торжества все повинно бути ідеально і правильно, а головним символом всієї процесії є весільні каблучки. Вони підбираються заздалегідь з великого асортименту пропозицій. Вони можуть бути різної форми і конструкції, по-різному виглядати, але в підсумку виконувати єдину функцію.

Подібні аксесуари продаються в парі, хоча кожен з молодят може вибрати свій унікальний варіант виконання. Для підбору найзручніше звернутися в Diamant.ua, де інтернет-магазин «Ювелірна карта» пропонує будь-які рішення під конкретні вимоги і запити. Якість продукції підтверджена сертифікатами і позитивними відгуками від покупців.

Метал і вставки каблучок

Біле, жовте і червоне золото – кожен варіант може стати єдиним для конкретних покупців. Деякі можуть вибирати комбіновані варіанти, якщо їм подобається оригінальність і унікальність. Іноді ювеліри можуть поєднати відразу три кольори.

З давніх часів є традиція, що обручки повинні бути ідеально гладкої форми. Кожен сам вирішує, відповідати традиціям чи ні, але виробники пропонують різні вставки і навіть межі. Бажано віддавати перевагу маленьким діамантам, але також можна звернути увагу на більш дешеві фіаніти.

Тип кріплення

Необхідно особливу увагу звернути на тип кріплення каменю, якщо він буде присутній в композиції:

1. Глуха закріпка . Оптимальний варіант, якщо використовується один великий камінь. Попередньо створюється виїмка, щоб охоплювати всю вставку;

2. Крапани . Так звані лапки. Завдяки такому виконанню є можливість розглядати камінь зі всіх сторін;

3. Паве . Ідеальний варіант для невеликих каменів. Попередньо робляться невеликі отвори, куди і вставляються вставки.

Якість кріплення визначає вартість виробу. В асортименті магазину diamant.ua є більш ніж достатньо варіантів для вибору.

Товщина і ширина

При товщині більш ніж 3 мм є ймовірність, що обручка буде сильно натискати сусідні пальці. Якщо говорити про товщину, то вона повинна бути середньою. Широкі прикраси будуть занадто заважати кожен день, виконуючи повсякденні завдання. Вузькі вкрай зручні, але їх виконання підходить не для всіх. Є ймовірність їх пошкодження.

«Ювелірна карта» – кращі моделі весільних атрибутів

Замовлення прикрас здійснюється через попереднє додавання товару в корзину або по телефону. Якщо якоїсь прикраси немає, тоді можна зробити замовлення і чекати, отримавши за підсумком то, що потрібно з урахуванням найдрібніших вимог і запитів. Оплата доступна банківською карткою або готівкою за фактом отримання прикраси в офісі транспортної компанії.

Каталог вкрай зручний для аналізу пропозицій. Можна зробити вибірку по параметрам, оцінити опис і характеристики прикраси, а наочна оцінка доступна за допомогою ряду фотографій. Додаткову інформацію про каблучки можна дізнатися у менеджерів магазину.