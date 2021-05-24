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"Труба Медведчука": журналісти встановили деталі передачі магістралі росіянам, - Bihus.Info

Як стверджують журналісти, розслідування проливає світло на те, як суд віддав стратегічний об'єкт росіянам і що вони отримали, коли передали трубу оточенню Медведчука.

"Труба Медведчука": журналісти встановили деталі передачі магістралі росіянам, - Bihus.Info
Фото: Lb.ua

Журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили другу частину розслідування, зробленого на основі аналізу телефонних розмов голови політради партії “Опозиційна платформа - За Життя” Віктора Медведчука за 4 роки.

Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі проєкту.

“Ми продовжили досліджувати "прослушку Медведчука" і натрапили на трубу. Ту саму, через яку РНБО наклали санкції на Медведчука. В своїх розмовах кум путіна не лише обговорював план "як не дати Україні націоналізувати трубу", а і розповідав, як дехто "головний" допоможе вирішити всі питання в судах”, - йдеться у описі до відео. 

Як стверджують журналісти, розслідування проливає світло на те, як суд віддав стратегічний об'єкт росіянам і що вони отримали, коли передали трубу оточенню Медведчука.

Перша частина розслідування була оприлюднена 17 травня. У ній йдеться про те, Медведчук з 2014 року здійснював проросійський вплив на українське керівництво.

Нагадаємо, ділянка нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України, у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого. За попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). 

13 травня Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт.

Коментуючи справу Медведчука, його кум, президент РФ Володимир Путін заявив про "перетворення України в анти-Росію".

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