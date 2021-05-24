​Новозбудований Шулявський міст у Києві не справився з дощем

На новозбудованому Шулявському шляхопроводі в Києві під час дощу з-під каналізаційного люка почала литися вода.

Про це повідомило видання "Сьогодні".

Комунальні служби вважають, що причина появи води з-під люка – переповнена річка Либідь. Під час дощу в підземну річку потрапляє вода з половини районів Києва і виходить в різних місцях на поверхню через каналізаційні люки. Подібні фонтанчики часто помічають, наприклад, біля цирку і ТЦ "Гулівер".

Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, на балансі якого знаходиться споруда, пояснила, що "в зв'язку з масивними опадами за короткий проміжок часу та великою площею водозабору виникло тимчасове переповнення мережі дощової каналізації на ділянці Шулявського шляхопроводу.

Підприємство заявило, що на мосту проведуть обстеження та зроблять все можливе, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

Нагадаємо, що у 2019 році Шулявський міст, який почав руйнуватися, перебудували. Але повністю розв'язку досі не побудували, і тому вона досі не знаходиться на балансі "Київавтодору".

Закінчення робіт, загальна вартість яких становить майже 2 млрд гривень, очікується у кінці 2022 року.