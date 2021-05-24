Особливості добровільного медичного страхування

Все частіше для вирішення проблем зі здоров'ям українці звертаються в приватні медичні установи. Такий підхід можна легко пояснити - приватна медицина забезпечує комфортні умови, ефективність результатів, високий рівень сервісу. Немає необхідності стояти в чергах, шукати лікарські препарати по всьому місту (а то і за його межами). Але переваги коштують грошей. А якщо врахувати, що в рік звертатися до фахівців доводиться не раз, то сума може виявитися вражаючою. Як вирішити задачу? Найбільш ефективний метод - укладення договору про медичне страхування.

Що таке добровільне медичне страхування і що дає наявність поліса його власнику? У договір можуть бути включені різні пункти - їх перелік досить великий. Які з них увійдуть до полісу - вирішує сам клієнт страхової компанії в залежності від своїх уподобань, особливостей здоров'я. У базовий набір послуг включені:

певна кількість викликів бригади швидкої допомоги;

огляд лікаря;

проведення основних обстежень;

надання ефективної медичної допомоги.

Доповнити поліс ДМС можна будь-якими з доступних для цього послуг, в тому числі надання невідкладної допомоги, стоматологія, надання медичних препаратів, амбулаторне або стаціонарне лікування, профілактичні огляди, оздоровлення, супровід вагітності та ін.

На що варто звернути увагу при укладанні договору добровільного медичного страхування? Є кілька основних особливостей:

уважно вивчіть точний перелік послуг, включених в поліс;

термін дії угоди в більшості випадків становить 1 рік;

для підбору оптимальної програми клієнт повинен пред'явити актуальні відомості про стан здоров'я;

діапазон поширення медичної страховки - одна людина або група осіб (наприклад, сімейне страхування).

Хто може застрахувати своє здоров'я? Обмежень практично немає - в програмі беруть участь працездатні особи віком 1-60 років.

Чому варто оформити страховий договір ДМС

Купити страховку або ризикнути і заощадити? Чим придбання страховки привертає здорових і сильних людей без хронічних захворювань і чому вони готові платити за послуги, які можуть їм і не знадобитися? Сьогодні ритм життя активної людини не допускає можливості присвятити багато часу ходіння по медичних установах, поліклініках, лікарнях. Записатися до сімейного лікаря також не завжди вдається на зручний час. Страхова медицина допомагає уникнути незручностей - прибрати поліс ви забезпечуєте собі гарантію того, що отримаєте допомогу лікарів своєчасно і в необхідному обсязі.

Крім цього варто зазначити, що вартість поліса набагато нижче, ніж розцінки на самі послуги. Ви отримуєте ідеальне для клієнта співвідношення ціни і якості. У разі настання страхового випадку вам не доведеться шукати гроші і фахівців, які візьмуться за лікування. Всі ці моменти вже обговорені в договорі.

Сьогодні добровільне медичне страхування на alfaic.ua - це найбільш ефективний механізм забезпечення безпеки, здоров'я, життя. Ви купуєте не поліс - ви купуєте гарантії того, що допомога буде надана вчасно і в найвищій якості.