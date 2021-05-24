Окупанти поранили українського військового біля Старогнатівки

За добу зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Унаслідок одного з обстрілів поранення отримав український військовослужбовець, інформує пресцентр ООС.

"У районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - сказано в повідомленні.

Крім того, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, біля Новгородського – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети. Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 24 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, у суботу, 22 травня, на Донбасі збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.