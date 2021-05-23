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Окупанти стріляли біля Гранітного та Світлодарська

Ворог використав великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Окупанти стріляли біля Гранітного та Світлодарська
Фото: pravda.com.ua

З ранку неділі, 23 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

“Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 22 травня, на Донбасі збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.

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