В Умані поліція затримала чоловіка, який стріляв у хасидів

Правоохоронці затримали чоловіка за фактом стрілянини в Умані на Черкащині.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області.

Вчора, 22 травня близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина.

З’ясувалося, що у приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. У результаті постраждали двоє осіб, громадяни Ізраїлю.

Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після чого, втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Наразі, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.

Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Умані знаходиться могила цадика Нахмана, до якої щороку перед єврейським Новим роком (Рош а-Шана) з'їжджаються на паломництво тисячі євреїв-хасидів.