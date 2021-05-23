За добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню

З початку неділі було два порушення.

Протягом суботи, 22 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепіливки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 неділі 23 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Нагадаємо, 22 травня на Донбасі важко поранили українського захисника.

У п'ятницю, 21 травня збройні формування РФ обстріляли позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Луганське. Внаслідок інциденту двоє військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один - бойове травмування.