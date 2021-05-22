На Донбасі внаслідок обстрілу окупантами поранені троє українських військових

Збройними формуваннями РФ обстріляли позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Луганське. Внаслідок інциденту двоє військовослужбовців ЗС України отримали поранення та один - бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Північ”.

“Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний”, - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.