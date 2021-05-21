У Києві зібрався протест через побиття хлопця поліцією

У Києві біля Поділського райвідділку поліції зібрався мітинг проти поліцейського свавілля. Протестувальники вимагають звільнення начальника управління поліції та притягнення до відповідальності за ймовірні правопорушення, пише hromadske.

За словами організаторів акції "Зупинимо сафарі на Подолі", правоохоронці нібито вчиняють рейди на культурні заклади Подолу та митців, зокрема художника Дмитра Бугайчука. У ніч з 18 на 19 травня, за словами активістів, поліція побила Бугайчука і тримала його в кайданках декілька годин.

Фото: Telegram VestnikPodil Акція на Подолі

Правоохоронці зупинили його через пакет з речовиною, схожу на наркотичну. Поліція заявила, що виявила в нього наркотики і відкрила кримінальне провадження. Також стверджується, що призначено експертизу щодо перевірки правомірності дій пліції під час затримання.

Фото: Telegram VestnikPodil

Адвокат Бугайчука Всеволод Ігнатенко запевняє, що його підзахисний мав зустріч з другом на вул. Кирилівська.

"Коли вони вже розходилися, під'їхав батальйон спецпризначення і художника попросили підійти до автомобіля. Після запитань, навіщо це робити, Бугайчука вдарили в обличчя, і потім продовжували бити, каже адвокат. Наявність у нього наркотиків заперечує", - зазначили журналісти.