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Поліція знайшла $3,2 млн під час обшуків у "ворів в законі" Умки і Лаші Свана

Криміналітет залишився без общаку.

Під час обшуків у затриманих "ворів в законі" Умки (справжнє ім'я - Сергій Олійник) і Лаші Свана (справжнє ім'я - Лаша Джачвліані) було знайдено більш ніж 3,2 млн доларів так званого общаку.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Нагадаємо, що поліція називає Умку і Лашу Свана найвпливовішими українськими "ворами в законі". Їх затримали 19 травня 2021 року, інкримінуючи встановлення злочинного впливу, вчинене особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

Умка Дніпропетровський, "коронований" у 2014 році, та Лаша Сван, "вор в законі" з 1995 року, контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.

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