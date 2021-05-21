Під час обшуків у затриманих "ворів в законі" Умки (справжнє ім'я - Сергій Олійник) і Лаші Свана (справжнє ім'я - Лаша Джачвліані) було знайдено більш ніж 3,2 млн доларів так званого общаку.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.
Нагадаємо, що поліція називає Умку і Лашу Свана найвпливовішими українськими "ворами в законі". Їх затримали 19 травня 2021 року, інкримінуючи встановлення злочинного впливу, вчинене особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).
Умка Дніпропетровський, "коронований" у 2014 році, та Лаша Сван, "вор в законі" з 1995 року, контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.
Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.
14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.