За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який зірвав з будівлі державний прапор і порвав його.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався увечері 19 травня біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону "Київська троянда" Центрального парку культури і відпочинку м. Києва на вул. М. Грушевського, на фасаді якої був закріплений флагшток із прапором.

"Уродженець міста Херсон, виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України та маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, схопився за край тканини Державного Прапора України та повис на ньому, таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний", - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативним діям працівників карного розшуку та слідчих зловмисника вдалося ідентифікувати. Наразі чоловіку повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 338 КК України) та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Вінничині поліція відкрила справу за фактом наруги над державним прапором. На території Меморіалу Слави у смт. Тиврів чоловік витер руки об прапор і забруднив його.

У травні 2018 року міськрайонний суд Львівської області відмовився заарештувати підозрюваного у спаленні державних прапорів 31-річного жителя Тростянця. Суд відпустив підозрюваного під особисте зобов'язання.