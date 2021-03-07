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У Києві приспустили головний прапор країни

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві приспустили головний прапор країни
Фото: пресслужба Віталія Кличка

В столиці через сильні пориви вітру приспускають головний прапор країни, встановлений на київських пагорбах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

“Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили”, - сказав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

У КМДА повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

“До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний прапор країни підняли в Києві цьогоріч напередодні Дня державного прапору України 22 серпня.

Флагшток споруджений на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України видно з багатьох місць столиці. Висота флагштоку – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

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