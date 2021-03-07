Аварія автобуса у Польщі: 9 українців перебувають у тяжкому стані

Станом на ранок неділі, 7 березня в лікувальних закладах перебуває 28 осіб, які постраждали у ДТП українського рейсового автобуса, що їхав за маршрутом Познань-Херсон в Польщі. 9 з них – у тяжкому стані.

Про це інформує ДСНС з посиланням на МЗС.

На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні.

Нагадаємо, аварія сталася у суботу, 6 березня о 00:50 поблизу міста Кашице, в автобусі перебувало 57 українців. Загинуло 5 осіб, 35 осіб було госпіталізовано.

Увечері 6 березня за сприяння консулів 24 особи відправлено до України.

Згідно з попередньою версією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття у зв'язку з жертвами ДТП.