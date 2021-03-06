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На Оболоні сталася смертельна ДТП

У результаті зіткнення "Рено" та "Шевроле" загинуло двоє осіб.

Сьогодні, 6 березня в Оболонському районі Києва сталася ДТП, у якій загинули двоє людей.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у facebook.

“Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення автомобілів "Рено" та "Шевроле" загинули двоє людей. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження різного ступеню, їх госпіталізовано до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення автомобілів "Рено" та "Шевроле".

Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 5 березня на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції: внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.

Наприкінці лютого у Запорізькій області у результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини.

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