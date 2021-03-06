На Оболоні сталася смертельна ДТП

Сьогодні, 6 березня в Оболонському районі Києва сталася ДТП, у якій загинули двоє людей.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у facebook.
“Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе”, – йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення автомобілів "Рено" та "Шевроле".
Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, 5 березня на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції: внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.
Наприкінці лютого у Запорізькій області у результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини.