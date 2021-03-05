У Сумах ввели безкоштовний проїзд для школярів усіх класів

Відсьогодні, 5 березня, школярі у Сумах можуть їздити у комунальному громадському транспорті безкоштовно.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Зазначається, що виконавчий комітет вніс зміни до рішення від 15 січня 2019 року №20 "Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс» (зі змінами)".

Ці зміни передбачають надання для учнів 1–11 класів стовідсоткової пільги на проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах. Право безплатного проїзду діє за наявності учнівського квитка.

"Вважаю, що сьогодні виконком ухвалив надважливе рішення для громади, і воно діятиме на постійній основі. Це гарний подарунок дітям та їхнім батькам, адже дозволить зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан. Можу запевнити, що міська влада й надалі працюватиме в напрямку розвитку комунального транспорту, щоб містяни отримували якісну послугу за прийнятну ціну", - зазначив міський голова Олександр Лисенко.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська закликав скасувати обмеження кількості пасажирів у транспорті. Він наголосив, що кількість сидячих місць не покриває реальної потреби пасажиропотоку, а люди змушені на зупинках чекати своєї черги.