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На вихідних в Україні буде прохолодно, уночі - заморозки

У суботу в багатьох областях випаде сніг.

На вихідних в Україні буде прохолодно, уночі - заморозки
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби, 6 березня, в Україну продовжить надходити холодне повітря з півночі Європи. Температура повітря знизиться, а вночі і вранці в більшості областей, крім північного заходу і крайнього півдня, випаде сніг.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Уночі та вранці в суботу по всій в Україні, крім північних і більшості західних областей, очікуються снігопади, на півдні з дощем, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг; вдень без істотних опадів. На дорогах, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, уночі в південних, удень у західних і східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в південних і східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах протягом доби 8-13° морозу.

У Києві в суботу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

У неділю, 7 березня, в Україні без опадів, на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, по всій Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 11° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в неділю без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

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