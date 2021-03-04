НАН відмовилася віддати МВС корпус свого інституту, - ЗМІ

Вчена рада Інституту фізіології Національної академії наук України відмовилася передавати Міністерству внутрішніх справ лабораторний корпус.

Про це повідомляє Громадське.

Завідувачка відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології Нана Войтенко розповіла, що 3 березня бюро президії НАН України на своєму засіданні також вирішило відмовити МВС. Воно постановило, що Академія наук "категорично не може позитивно відповісти на прохання Авакова".

Войтенко наголосила, що це рішення не може бути оскаржене, оскільки президія є вищим органом управління Академії наук.

"Підготовлена і відправлена йому (главі МВС Арсенові Авакову, - ред.) відповідь про те, що в Інституті робочий корпус. Там розташовано дуже багато обладнання, яке використовують відділи не тільки ті, які розташовані у цьому корпусі, а і весь Інститут. Щобільше, там є Центр колективного користування, який використовує вся Академія наук", - розповіла Войтенко.

У НАН поскаржились, що на тлі відмови Верховна Рада починає кампанію по перевірках та звинуваченнях НАН. Зокрема, 2 березня був зареєстрований проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Ради "з питань розслідування фактів корупції, бездіяльності, доведення Національної академії наук України та її майнового комплексу до занепаду, а також втрати державних коштів, майна та земель, що належать НАН". Автор проєкту - депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко.

"Якщо вони будуть далі наполягати, щоб ми передали корпус, то ми будемо підіймати міжнародний резонанс. Тому що ми виконуємо міжнародні гранти і ми не можемо підводити наших партнерів з Єврокомісії, ми виконуємо також гранти Національного інституту здоров’я США. Ми не можемо зупинити нашу роботу", - наголосила завідувачка відділу сенсорної сигналізації інституту Нана Войтенко.

Раніше LB.ua повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Національної академії наук України з проханням “розглянути питання можливості передачі об’єкта нерухомого майна до сфери управління Національної поліції України”.

Як йдеться в листі, “територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території м. Києва”. І саме тому МВС сподівається на “взаєморозуміння і позитивне вирішення порушеного питання”.

Йдеться про центральний корпус Інституту фізіології НАНУ на Богомольця, 4. Будівля МВС розташована поруч.