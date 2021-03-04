У Харківській міськраді відновили орден Леніну

У Харківській міській раді відновили демонтований активістами орден Леніна, при цьому кримінальне провадження за цим фактом не було відкрито. Про це LB.ua стало відомо з відповіді прокуратури Харківської області.

Орден Леніна у Харківській міській раді активісти демонтували під час під час сесії 24 лютого, але працівники міськради вирішили повернути його.

"Це якийсь сюр. На сьомому році закону про декомунізацію відновлюються комуністичні ордени і прокуратура не бачить у цьому порушення", - розповів LB.ua керівник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, під час демонтажу ордену працівники поліції повідомили Поздянкову про порушення ним законодавства. Вони зазначили, що такі роботи повинні проводити працівники ради, а не активісти. Після цього правоохоронці опитали активістів і відпустили їх.

Пам'ятники та зображення комуністичних лідерів мають бути демонтовані відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".