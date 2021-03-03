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​Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції, одного військового поранено

Стан здоров’я військового – задовільний.

​Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції, одного військового поранено
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російсько-окупаційні війська неподалік населеного пункту Причепилівка Луганської області обстріляли позиції українських військових. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 3 березня, неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення”, - йдеться у повідомленні

Зазначається, що військового оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я військового – задовільний.

“На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку”, - сказано у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. 

Нагадаємо, сьогодні окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь". Голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук одразу заявив протест проти цієї заяви.

"Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", - наголосив Кравчук.

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