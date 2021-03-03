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Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників

Документ пропонує встановити київський час незалежно від сезону. 

Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Фото: obozrevatel.com

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону, що встановлює на території України єдиний час і передбачає скасування сезонного переведення годинників

За проголосували понад 270 народних депутатів. 

Документ пропонує встановити київський час незалежно від сезону - час годинної зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

У пояснювальній записці вказується, що Євросоюз у 2021 року також відмовляється від переведення годинників.

"Законопроєкт, що вноситься, не тільки спрямований на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки, як відомо, на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться у документі. 

Нагадаємо, що у 2018 році понад 80% європейців висловилися за скасування переведення годинників. Більшість тих, хто проголосував, воліли б залишити літній час.

У 2019 році Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році.      

Цього року Україна має перейти на літній час 28 березня. 

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