За результатами державних випробувань на озброєння Збройних сил України прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Усі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої", - сказано в повідомленні.

Технічні характеристики гвинтівки:

калібр 14,5х114

початкова швидкість кулі - 980 м/с

ефективна дальність пострілу – до 2000 м

максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м

на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Як зазначають у Міноборони, антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

Раніше повідомляли, що на озброєння ЗСУ взяли дві нові снайперські гвинтівки. Зброя успішно пройшла державні випробування і вдало витримала всі іспити.