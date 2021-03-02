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ЗСУ взяли на озброєння гвинтівку Alligator, яка може знищувати укріплення і техніку

Усі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами.

За результатами державних випробувань на озброєння Збройних сил України прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Усі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої", - сказано в повідомленні.

Технічні характеристики гвинтівки:

  • калібр 14,5х114
  • початкова швидкість кулі - 980 м/с
  • ефективна дальність пострілу – до 2000 м
  • максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м
  • на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Як зазначають у Міноборони, антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

Раніше повідомляли, що на озброєння ЗСУ взяли дві нові снайперські гвинтівки. Зброя успішно пройшла державні випробування і вдало витримала всі іспити.

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