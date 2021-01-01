На озброєння ЗСУ взяли дві нові снайперські гвинтівки

Збройні сили України взяли на озброєння нові снайперські гвинтівки T-REX 14,5 та ALLIGATOR 14,5 компанії Snipex.

Про це йдеться у Facebook виробника зброї.

"Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити! За результатами державних випробувань гвинтівки Snipex калібру 14,5х114 прийняті на озброєння Збройних Сил України!" - йдеться у повідомленні.

SNIPEX T-Rex - однозарядна далекобійна крупнокаліберна гвинтівка калібру 14,5X114 з ефективною дальністю стрільби 2000 м.

ALLIGATOR 14,5 - багатозарядна далекобійна крупнокаліберна гвинтівка з магазинним живленням та ефективною дальністю стрільби 2000 м.

Фото: facebook.com/snipexcom

Нагадаємо, 23 серпня міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".

У жовтні Міністерство оборони анонсувало закупівлю берегового ракетного комплексу "Нептун". З цією метою було здійснено перерозподіл коштів у рамках державного оборонного замовлення.