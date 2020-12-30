У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу і 100 нових хворих

За минулу добу у Збройних Силах України на коронавірусну недугу захворіло ще 100 осіб. Один військокслужбовець від ковіду помер.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

"На жаль, в ЗСУ зафіксовано 38-й летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Чернівецькому військовому госпіталі. Позитивний ПЛР-тест від 11.12.2020. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - сказано в повідомленні.

Станом на 10:00 30 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1997 осіб. Всього за час пандемії одужали 11 817 військовослужбовців. На ізоляції перебуває 329 військових.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 7 986 осіб, 16 355 пацієнтів одужали. Зафіксовано 243 пов’язаних із ковідом летальні випадки.