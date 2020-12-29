Вакцина від COVID компанії Novavax перейшла на фінальний етап випробувань

Американська компанія Novavax розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Зазначається, що третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed.

До тестування планують залучити 30 тисяч добровольців, серед яких є люди, старші за 65 років. Щонайменше 15% складуть афроамериканці. Двом третинам волонтерів введуть справжній препарат, інші отримають плацебо.

Щеплення складається з двох доз, які потрібно вводити з різницею у три тижні. Вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8 °C.

США вже готуються затвердити препарат Novavax для екстреного використання. На його розробку уряд виділив 1,6 млрд доларів. У січні компанія планує поставити на американський ринок 100 млн доз вакцини та ще 60 млн - до Великобританії.

Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території США. Компанії Pfizer і Moderna вже пройшли відповідні процедури тестування й ухвалення американським регулятором своїх вакцин від COVID-19. Компанії AstraZeneca і Johnson&Johnson з вересня проводять третю фазу випробувань у Сполучених Штатах.