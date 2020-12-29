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Вакцина від COVID компанії Novavax перейшла на фінальний етап випробувань

Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження вакцини на території США.

Вакцина від COVID компанії Novavax перейшла на фінальний етап випробувань
Фото: cgtn.com

Американська компанія Novavax розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Зазначається, що третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed.

До тестування планують залучити 30 тисяч добровольців, серед яких є люди, старші за 65 років. Щонайменше 15% складуть афроамериканці. Двом третинам волонтерів введуть справжній препарат, інші отримають плацебо.

Щеплення складається з двох доз, які потрібно вводити з різницею у три тижні. Вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8 °C.

США вже готуються затвердити препарат Novavax для екстреного використання. На його розробку уряд виділив 1,6 млрд доларів. У січні компанія планує поставити на американський ринок 100 млн доз вакцини та ще 60 млн - до Великобританії.

Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території США. Компанії Pfizer і Moderna вже пройшли відповідні процедури тестування й ухвалення американським регулятором своїх вакцин від COVID-19. Компанії AstraZeneca і Johnson&Johnson з вересня проводять третю фазу випробувань у Сполучених Штатах.

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