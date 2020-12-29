Палата представників підтримала скасування вето Трампа на оборонний бюджет

Законодавці також підтримали збільшення виплати через коронавірус до 2000, чого вимагав Трамп.

Палата представників попри вето президента Дональда Трампа підтримала оборонний бюджет, який, зокрема, передбачає нові санкції щодо російського "Північного потоку-2" та допомогу для України.

Першопочатково закон був схвалений і Палатою представників (де лідирують демократи) і Сенатом (більшість якого - республіканці). Як пише CNN, голосування примусило законодавців-республіканців зробити вибір між лояльністю до президента та законами, які визначають оборонну політику країни.

Демократи висловлювали впевненість, що у них знайдеться необхідна кількість голосів для подолання вето. Після цього законопроєкт направлять у Сенат, який має остаточно підтримати скасування вето чи зберегти його.

Також палата представників 275 голосами проголосувала за втілення вимоги Трампа щодо збільшення другої виплати американським громадянам допомоги через коронавірус з 600 до 2000 доларів, зазначає Reuters. Втім для остаточного втілення потрібна підтримка і Сенат.

Якщо Сенат підтримує скасування вето, це буде прецедентом за часів головування Дональда Трампа в Білому домі.

Трамп поснював своє вето закону, зокрема, вимогою збільшити виплати. Однак у неділю він відмовився від своїх вимог, оскільки намічалася можлива запинка роботи уряду.

Нагадаємо, що 23 грудня американський президент Дональд Трамп наклав вето на закон про оборонний бюджет США, який передбачає, зокрема, $250 млн допомоги для України та посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ветування президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету не позбавить нашу державу військової підтримки в 2021 році.