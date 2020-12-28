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Унаслідок буревію "Белла" в Італії загинули двоє людей

Мілан, Турин та Геную засипало снігом.

Унаслідок буревію "Белла" в Італії загинули двоє людей
Фото: ansa.it

В Італії внаслідок негоди загинули двоє людей, ще кілька отримали травми. Про це повідомляє ANSA.

Так, на Сардинії загинув 54-річний рятувальник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди.

76-річний безхатько помер у лікарні Мілана після того, як його знайшли у заметі на західній околиці столиці Ломбардії.

У Мілані жінку поранив ліхтарний стовп, який був повалений штормом, а в Римі чоловіка доставили в лікарню після того, як його вдарило повалене вітром дерево. Також у Римі водій постраждав після того, як дерево впало на його автомобіль.

Ожеледиця, мороз, сильний вітер, дощі та снігові бурі спричинили порушення в низці регіонів країни. Мілан, Турин та Геную засипало снігом. На автострадах між Лігурією та П'ємонтом було порушено рух транспорту. Існував ризик лавин у Валь-д'Аоста та припливів у прибережних морях на Сардинії.

Також було припинено поромні сполучення з островами Ельба та Капрая.

Учора у Нідерландах оголосили жовтий рівень небезпеки через шторм “Белла”. Через потужний вітер у всій країні ускладнено рух громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев, потрощених машин.

Через негоду тисячі будинків на північному заході Франції залишилися без електроенергії.

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