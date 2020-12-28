Посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Британією

Комітет постійних представників країн Європейського союзу у понеділок, 28 січня, схвалив тимчасове застосування угоди про майбутні торговельні відносини між ЄС та Великобританією після Brexit.

Про це повідомив офіційний представник комітету Себастіан Фішер.

"Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - написав він у Twitter.

Фішер повідомив, що наступним кроком буде остаточне ухвалення рішення Ради ЄС за письмовою процедурою про тимчасове застосування угоди. Воно очікується у вівторок, 29 грудня, у другій половині дня.

Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. 25 грудня Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.