Британія та ЄС узгодили умови торгівлі після Brexit

З 1 січня 2021 року Британія перестає бути членом блоку.

Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.

Фото: twitter.com/BorisJohnson

Про це повідомляє ВВС.

"Все, що було обіцяно британцям на референдумі 2016 року і в ході загальних виборів, реалізовано в цій угоді", - йдеться в заяві британського уряду.

Найближчим часом угоду повинні обговорити і попередньо схвалити посли країн ЄС в Брюсселі, після чого, як очікується, її затвердять Європейська рада і парламент Британії. Документ набуде чинності в новорічну ніч, коли Великобританія остаточно вийде з ЄС.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в останні дні вели інтенсивні переговори по телефону, узгоджуючи деталі, про які не могли домовитися делегації.

Угода стосується відносин Євросоюзу та Британії щодо торгівлі, транспортного сполучення, рибальства, енергетики, співпраці в сфері безпеки та інших галузях.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

Нагадаємо, у січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.