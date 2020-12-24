Голова МЗС: стратегія України у стосунках з Росією - це принцип мирного співіснування

"Ми бачимо емоційну реакцію суспільства щодо Росії, але серйозна спокійна розмова про Росію нам потрібна".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що основна стратегія України у стосунках з Росією це - принцип мирного співіснування.

Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на питання журналіста LB.ua.

"Особисто я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах (України та Росії, - ред.) - вихід на принцип мирного співіснування. Ми маємо припинити війну, відновити територіальну цілісність.... ", - сказав Кулеба.

При цьому він наголосив, що стратегічні цілі Росії щодо України не зміняться. "І вони - деструктивні", - зазначив Кулеба.

"Потім зі зміною політики, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, ми перейдемо до принципу співіснування, коли ми будем... "терпіти один одного". А потім вже можна буде зазирнути далі... Ми не можемо втекти від географії, - сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що, не дивлячись на складнощі, діалог із РФ потрібен.

"Ми бачимо емоційну реакцію суспільства щодо Росії, але серйозна спокійна розмова про Росію нам потрібна", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді новообрана президент Молдови Мая Санду нагадала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років.