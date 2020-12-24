ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

Кулеба оголосив топ пріоритетів дипломатії на наступний рік, один з них – посилення зв'язків з Африкою

Також Україна розвиватиме відносини з країнами-сусідами Центральної Європи. 

Кулеба оголосив топ пріоритетів дипломатії на наступний рік, один з них – посилення зв'язків з Африкою
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив топ-сім пріоритетів для української дипломатії на наступний рік.

Це і продовження вже започаткованих ініціатив, і нові починання, пояснив Кулеба на підсумковому брифінгу.

Пріоритет номер один - протидія російській агресії та зміцнення безпеки України

Другий пріоритет - продовження боротьби з коронавірусом. Кулеба відзначив, що хвороба не зникне у наступному році і збергіатиме свою загрозу, тож дипломатія продовжить допомагати міністерству охорони здоров'я протистояти викликам.

Третій пріоритет - запуск "Кримської платформи" і активне залучення до неї міжнародних партнерів. 

Четвертий - розробка і створення нової політики держави щодо закордонних українців

"Потрібно вивсети взаємодію з закордонним українством на новий рівень", - додав голова МЗС. 

Наступним пріоритетом є просування нарощування українського ескпорту в світі та залучення інвестицій. 

"Тема енергетики. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна утримувала та зміцнювала позиції в сфері відновлювальної енергетики, зокрема водневої. Хто відстане в переході на зелену енергетику - відстане від світу", - назвав Кулеба шостий пріоритет.

Він додав, що МЗС продовжить ініціативний підхід до взаємодії з країнами Центральної Європи.

"Ми повинні мати безпечне і дружнє до нас оточення. Всі речі, започатковані цього року, продовжаться. Люблінський трикутник, головування у Дунайській комісії. А сьомий пріоритет - новий обрій для дипломатії і бізнесу - Африка", - оголосив Кулеба.

За його словами, МЗС ретельно готувалося до виходу на Африканський континент.

"Ми побудували зважену і дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції. Це буде вигідно бізнесу, державі та громадянам", - переконаний Кулеба. 

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключові пріоритети України у зовнішній економіці. Це підтримка бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.

Кулеба також говорив, що серед ключових напрямів для України на 2021 рік залишається формування взаємовідносин із новою адміністрацією президента США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також