Кулеба оголосив топ пріоритетів дипломатії на наступний рік, один з них – посилення зв'язків з Африкою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив топ-сім пріоритетів для української дипломатії на наступний рік.
Це і продовження вже започаткованих ініціатив, і нові починання, пояснив Кулеба на підсумковому брифінгу.
Пріоритет номер один - протидія російській агресії та зміцнення безпеки України.
Другий пріоритет - продовження боротьби з коронавірусом. Кулеба відзначив, що хвороба не зникне у наступному році і збергіатиме свою загрозу, тож дипломатія продовжить допомагати міністерству охорони здоров'я протистояти викликам.
Третій пріоритет - запуск "Кримської платформи" і активне залучення до неї міжнародних партнерів.
Четвертий - розробка і створення нової політики держави щодо закордонних українців.
"Потрібно вивсети взаємодію з закордонним українством на новий рівень", - додав голова МЗС.
Наступним пріоритетом є просування нарощування українського ескпорту в світі та залучення інвестицій.
"Тема енергетики. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна утримувала та зміцнювала позиції в сфері відновлювальної енергетики, зокрема водневої. Хто відстане в переході на зелену енергетику - відстане від світу", - назвав Кулеба шостий пріоритет.
Він додав, що МЗС продовжить ініціативний підхід до взаємодії з країнами Центральної Європи.
"Ми повинні мати безпечне і дружнє до нас оточення. Всі речі, започатковані цього року, продовжаться. Люблінський трикутник, головування у Дунайській комісії. А сьомий пріоритет - новий обрій для дипломатії і бізнесу - Африка", - оголосив Кулеба.
За його словами, МЗС ретельно готувалося до виходу на Африканський континент.
"Ми побудували зважену і дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції. Це буде вигідно бізнесу, державі та громадянам", - переконаний Кулеба.
Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключові пріоритети України у зовнішній економіці. Це підтримка бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.
Кулеба також говорив, що серед ключових напрямів для України на 2021 рік залишається формування взаємовідносин із новою адміністрацією президента США.