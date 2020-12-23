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Чоловіка, який застрелив трьох поліцейських у Франції, знайшли мертвим

Голова МВС Франції поїхав до міста Сен-Жюст, де сталася трагедія.

Чоловіка, який застрелив трьох поліцейських у Франції, знайшли мертвим
архивное фото
Фото: EPA/UPG

У Франції знайшли мертвим чоловіка, який підозрюється у вбивстві трьох правоохоронців.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

Він зазначив, що відбув до міста Сен-Жюст, де сталася трагедія.

"Зловмисник знайдений мертвим. Я їду туди", - написав міністр.

Нагадаємо, уніч з 22 на 23 грудня жандарми прибули на виклик, щоб запобігти домашньому насильству проти жінки, яка заховалася на горищі будинку. Під час операції 48-річний чоловік жінки розстріляв правоохоронців. У результаті – троє загинули, один отримав поранення. Президент Франції Еммануель Макрон назвав загиблих жандармів героями нації.

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