Чоловіка, який застрелив трьох поліцейських у Франції, знайшли мертвим

Голова МВС Франції поїхав до міста Сен-Жюст, де сталася трагедія.

У Франції знайшли мертвим чоловіка, який підозрюється у вбивстві трьох правоохоронців.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

Він зазначив, що відбув до міста Сен-Жюст, де сталася трагедія.

"Зловмисник знайдений мертвим. Я їду туди", - написав міністр.

Le forcené a été retrouvé mort.

Je me rends sur place. https://t.co/0459PnFM7V — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020

Нагадаємо, уніч з 22 на 23 грудня жандарми прибули на виклик, щоб запобігти домашньому насильству проти жінки, яка заховалася на горищі будинку. Під час операції 48-річний чоловік жінки розстріляв правоохоронців. У результаті – троє загинули, один отримав поранення. Президент Франції Еммануель Макрон назвав загиблих жандармів героями нації.