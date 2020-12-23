​Голова МЗС Німеччини не бачить підстав для нових санкцій проти Росії через отруєння Навального

"Берлін бачить підтвердження порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, але наслідків для Москви не буде".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виключив введення нових санкцій проти Росії після останніх викриттів у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він заявив інформагентству dpa, передає Deutsche Welle.

Маас зазначив, що Європейський Союз вже ввів "штрафні санкції щодо осіб, політично причетних до серйозного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї". Він також додав, що оприлюднене Навальним розслідування "не є новими або дивовижними".

"Берлін бачить у ньому підтвердження порушення конвенції, але на його основі нових наслідків для Москви не буде", сказав Маас.

Раніше депутат бундестагу ФРН Юрген Хардт заявив, що Німеччині слід разом з іншими країнами Євросоюзу виробити спільну позицію по відношенню до Москви, яка не виключає санкцій. При цьому, йдеться не лише персональні санкції щодо відповідальних за атаку осіб. За його словами, це мають бути, в тому числі, заходи, що стосуються зарубіжних активів і майна президента РФ Володимира Путіна та його оточення.

Нагадажємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".

21 грудня Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.