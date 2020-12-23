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Архієпископу Кондрусевичу дозволили повернутися в Білорусь

У вересні главу католиків Білорусі позбавили громадянства за підтримку портестів.

Архієпископу Кондрусевичу дозволили повернутися в Білорусь
Тадеуш Кондрусевич
Фото: sib-catholic.ru

Олександр Лукашенко дозволив вигнаному владою Білорусі католицькому архієпископу Тадеушу Кондрусевичу повернутися в країну. Рішення було прийнято після того, як папа Римський Франциск особисто звернувся до Лукашенка з проханням про це.

Про рішення офіційного Мінська повідомило у вівторок посольство Ватикану в Білорусі, передає Голос Америки.

Нагадаємо, що архієпископ Тадеуш Кондрусевич викликав невдоволення Лукашенка своїми виступами на захист прав учасників протестних акцій. У серпні цього року йому був закритий в'їзд до Білорусі, коли він повертався з поїздки до Польщі. Також повідомляли, що главу католиків Білорусі позбавили громадянства.

Вебсайт Il Sismografo опублікував фотокопію заяви, з якою виступив посол Ватикану в Мінську Анте Йозич. В документі йдеться, що для повернення Кондрусевича "більш немає перешкод". Йозич висловив вдячність владі Білорусі за позитивну відповідь на прохання римського понтифіка.

Голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив раніше, що Лукашенко попросив офіційних осіб країни знайти рішення проблеми з поваги до папи Римського.

Тим часом у Білорусі тривають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня.

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