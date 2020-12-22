Сербія отримала першу партію вакцини від COVID-19

В Сербію доставлена перша партія вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Pfizer.

Про це повідомляє Nova.

Літак, на борту якого перебували 4800 доз вакцини, сьогодні приземлився в аеропорту ім. Ніколи Тесли.

Чотири дні тому уряд Сербії схвалив імпорт вакцин виробництва Pfizer-Biontek. Державний секретар Міністерства охорони здоров'я Мірсад Черлек заявив, що вакцинація, ймовірно, розпочнеться наступного тижня.

3а словами чиновника, ще 20 тисяч доз вакцини будуть доставлені в країну в січні 2021 року.

Нагадаємо, 22 грудня обраний президент США Джо Байден вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі американського телебачення.