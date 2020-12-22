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Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Британією, де виявлено новий штам ковіду

У Мінінфраструктури зазначили, що візовий режим достатньо обмежує кількість пасажирів між нашими країнами.

Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Британією, де виявлено новий штам ковіду
Фото: EPA/UPG

Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, де було виявлено новий штам коронавірусу.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Великою Британією. Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз час, коли більшість українців повертаються з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули. Будемо вести моніторинг ситуації з COVID-19 і в разі необхідності змінимо це рішення", - повідомив міністр.

Криклій додав, що відповідно до угоди між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії про повітряне сполучення, заборони на виконання рейсів можуть застосовуватися лише з технічних причин, тобто в разі неможливості дотримання авіакомпанією вимог законодавства однієї з договірних сторін (право власності, питання безпеки польотів тощо).

Нагадаємо, у зв’язку із поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.

Станом на 21 грудня рішення про призупинення авіасполучення з Великою Британією ухвалили, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

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