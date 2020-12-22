Обраний президент США Джо Байден вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі американського телебачення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"І немає про що турбуватися", – сказав 78-річний Байден, який через свій вік перебуває у зоні ризику. Він вирішив вакцинуватися публічно, щоб переконати людей зробити щеплення, коли воно стане доступним.

Байден висловив сподівання, що люди дослухаються до порад експертів і протягом Різдвяних і новорічних свят носитимуть маски. Він також закликав уникати подорожей, без яких можна обійтися.

Байден вакцинувався препаратом американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech. Він також похвалив адміністрацію чинного президента Дональда Трампа за те, що вона розгорнула програму вакцинування.

Байден пообіцяв, що після офіційного вступу на посаду президента США 20 січня, він зробить боротьбу з пандемією своїм головним пріоритетом.

Обрана віцепрезидентка Камала Гарріс вакцинується наступного тижня, а дружина Байдена Джил - за кілька днів.

Нагадаємо, напередодні у США почалося щеплення від COVID-19 вакциною виробництва фармацевтичної компанії Moderna.

Раніше Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna. Після цього спеціальний комітет FDA мав рекомендувати використання вакцини, а сам регулятор схвалити її. Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

Також 14 грудня у США розпочали масову вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк. Перші партії вакцини Pfizer 12 грудня відправили у 636 заздалегідь визначених місць по всій країні. Вакцина від цих компаній вимагає транспортування за температури не вище -70 градусів за Цельсієм.

США планують провести імунізацію 100 мільйонів осіб, або близько 30% свого населення, до кінця березня. На сьогодні спостерігається зростання захворюваності в США, щодня хвороба забирає життя більш ніж 2400 американців.